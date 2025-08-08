На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Девушка отказала знакомому в просьбе напоить его грудным молоком и поплатилась

В США мужчина изнасиловал знакомую за отказ угостить его грудным молоком
Ouachita Parish Sheriff's Office

В США житель штата Луизиана Сессил Фуллер отправился в заключение после изнасилования знакомой, которая недавно стала матерью. Об этом сообщает KNOE News.

Мужчину арестовали 5 августа. Как рассказала потерпевшая, Фуллер пришел к ней домой и принялся «грязно шутить» о ней, а также попросил угостить его грудным молоком. Девушка рассказала, что назвала его слова грубыми и ушла от него в соседнюю комнату. Но после отказа, мужчина усилил давление: он напал на знакомую и изнасиловал ее. Девушка призналась, что преступник отстал от нее только тогда, когда услышал, что ее младенец проснулся.

После случившегося потерпевшая обратилась в больницу и в полицию. Она также рассказала, что во время полового акта злоумышленник якобы сжимал ей горло и пытался расправиться с ней.

Ранее сообщалось, что в Петербурге два мигранта изнасиловали и ограбили студента.

