Ветврач объяснил, как продлить жизнь кошке

Ветврач Шеляков: ласковые слова помогут продлить жизнь кошке
Shutterstock/Gennadiy Naumov

Поглаживания и ласковые слова помогут сделать кошек счастливее и тем самым продлить им жизнь. Об этом «Москве 24» в Международный день кошек рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

«Кошки неплохо улавливают нашу интонацию. Поэтому, если и хочется животное за что-то поругать, можно просто низким недовольным голосом поговорить. При этом слова не важны, можно хоть стихи читать. И, наоборот, если мы чем-то довольны, надо обязательно ласковым голосом похвалить питомца, погладить. Тогда он научится понимать, что нам нравится, а что нет», — отметил эксперт.

По его словам, при хорошем контакте с питомцем хозяин сможет понять, подходит ли ему питание. Ветврач уточнил, что корм должен быть однообразным и простым. Кроме того, для кошек важна чистота, поэтому стоит регулярно чистить лоток и тщательно убирать место, где питомец любит отдыхать. Шеляков также призвал следить за здоровьем питомцев и ежегодно делать обработку от блох и глистов, а также прививки и проходить диспансеризацию.

Специалист московской службы психологической помощи населению департамента труда и социальной защиты населения Екатерина Игонина до этого говорила, что появление кошки в доме может улучшить ментальное, физическое и социальное благополучие человека. По ее словам, они могут давать своим владельцам эмоциональную поддержку, снижать уровень стресса и тревоги, создавать ощущение спокойствия и умиротворения.

Ранее сообщалось, что распространенный паразит домашних кошек изменяет наш мозг.

