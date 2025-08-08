В Москве арестовали дебошира, напавшего на охранника метро с ножом

В Москве арестовали ранее судимого 39-летнего мужчину, который едва не лишил охранника столичного метро жизни, напав на него с ножом. Об этом сообщили в пресс-службе городского Следственного комитета.

Инцидент произошел вечером пятого августа. Охранник попросил спящего на лавке вестибюля станции »ЦСКА» мужчину покинуть помещение, но столкнулся с агрессией. Недовольный требованием незнакомец достал нож и пять раз ударил работника метро в шею. Пострадавшему успели вовремя оказать помощь, он выжил. Нарушителя общественного порядка задержали и предъявили ему обвинение. Дебоширу грозит до 15 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.

