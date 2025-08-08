На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москве арестовали дебошира, напавшего на охранника метро с ножом

В Москве арестовали дебошира, который изрезал охранника метро ножом
true
true
true

В Москве арестовали ранее судимого 39-летнего мужчину, который едва не лишил охранника столичного метро жизни, напав на него с ножом. Об этом сообщили в пресс-службе городского Следственного комитета.

Инцидент произошел вечером пятого августа. Охранник попросил спящего на лавке вестибюля станции »ЦСКА» мужчину покинуть помещение, но столкнулся с агрессией. Недовольный требованием незнакомец достал нож и пять раз ударил работника метро в шею. Пострадавшему успели вовремя оказать помощь, он выжил. Нарушителя общественного порядка задержали и предъявили ему обвинение. Дебоширу грозит до 15 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в Москве 19-летнего юношу уличили в приставаниях к пассажирке в метро.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами