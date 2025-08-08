На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Иркутской области ограничат интернет

Иркутский кабмин заявил об ограничении мобильного интернета до 256 Кбит/с
Tero Vesalainen/Shutterstock/FOTODOM

Скорость мобильной связи в нескольких районах Иркутской области будет ограничена до 256 Кбит/с из-за террористической угрозы. Об этом сообщило правительство региона в своем Telegram-канале.

По данным властей, в некоторых населенных пунктах для усиления антитеррористической защиты начал действовать режим повышенной готовности. Ограничения связи ожидаются в отдельных зонах Аларского, Заларинского, Иркутского, Казачинско-Ленского, Усольского, Усть-Кутского, Черемховского, Шелеховского, Катангского и Жигаловского районов, а также Ангарского городского округа.

Отмечается, что даже с ограниченной скоростью интернета граждане смогут обмениваться текстовыми сообщениями и фотографиями небольшого размера. При этом в населенных пунктах, где вводятся ограничения, будут работать общественные точки Wi-Fi, интерактивная карта которых была размещена в сети.

До этого в Орловской области решили пересмотреть тарифы на связь из-за ограничений. Проблемы с интернетом и связью жители региона наблюдают с 25 июля, то есть около двух недель.

Ранее в Минцифры рассказали о доступе к мобильному интернету во время ограничений.

