В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Калуги (Грабцево) введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
По его словам, такая мера была введена для обеспечения безопасности полетов.
В 11:43 аэропорт Геленджика временно перестал принимать и отправлять самолеты, а в 13:08 временные ограничения были введены в воздушной гавани Сочи.
Рано утром аэропорт Саратова также приостанавливал прием и отправку рейсов. Ограничения на работу действовали примерно с 5:09 до 5:41 мск.
По данным Минобороны РФ, 8 августа в период с 9:45 до 11:15 мск средства противовоздушной обороны сбили шесть беспилотников над Орловской областью, три — над Курской областью, два — над Краснодарским краем и по одному над Тульской областью и акваторией Азовского моря.
Ранее в России предложили ввести компенсации для пассажиров при введении плана «Ковер» в аэропортах.