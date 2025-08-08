В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полеты

Росавиация: аэропорт Калуги временно не принимает и не отправляет самолеты

В аэропорту Калуги (Грабцево) введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, такая мера была введена для обеспечения безопасности полетов.

В 11:43 аэропорт Геленджика временно перестал принимать и отправлять самолеты, а в 13:08 временные ограничения были введены в воздушной гавани Сочи.

Рано утром аэропорт Саратова также приостанавливал прием и отправку рейсов. Ограничения на работу действовали примерно с 5:09 до 5:41 мск.

По данным Минобороны РФ, 8 августа в период с 9:45 до 11:15 мск средства противовоздушной обороны сбили шесть беспилотников над Орловской областью, три — над Курской областью, два — над Краснодарским краем и по одному над Тульской областью и акваторией Азовского моря.

Ранее в России предложили ввести компенсации для пассажиров при введении плана «Ковер» в аэропортах.