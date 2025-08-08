Студент раздобыл полицейскую форму и автомобиль и останавливал водителей на дороге

Fox News: в США арестовали студента, выдававшего себя за полицейского

В США 19-летний студент раздобыл форму полицейского и патрульный автомобиль и останавливал водителей на дороге, пишет Fox News.

Как пишут СМИ, 19-летнего Джейдена Балларда обвинили в выдаче себя за полицейского и угоне автомобиля. По данным следствия, студент незаконным образом получил доступ к патрульной машине полиции штата Мэриленд. Будучи одетым в бежевую униформу штатной полиции, он проводил незаконные остановки на дорогах округа . На опубликованных фотографиях американец изображен в форме с радиоприемником, закрепленным на груди, что усилило сходство с настоящим офицером.

Представитель полиции штата Мэриленд сообщил, что способ, которым Баллард получил доступ к форме и служебному автомобилю, в настоящее время является частью активного расследования. Власти не уточнили, был ли кто-то из сотрудников полиции причастен к инциденту.

«Мы призываем всех, кто, возможно, сталкивался с этим человеком в период, когда он выдавал себя за офицера полиции штата Мэриленд, немедленно связаться с отделом уголовного преследования полиции штата», — говорится в официальном заявлении.

Судебное заседание по делу Джейдена назначено на 24 сентября 2025 года. Ему грозит серьезное наказание, включая тюремное заключение, если он будет признан виновным.

