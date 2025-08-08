На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Студент раздобыл полицейскую форму и автомобиль и останавливал водителей на дороге

Fox News: в США арестовали студента, выдававшего себя за полицейского
Maryland State Police

В США 19-летний студент раздобыл форму полицейского и патрульный автомобиль и останавливал водителей на дороге, пишет Fox News.

Как пишут СМИ, 19-летнего Джейдена Балларда обвинили в выдаче себя за полицейского и угоне автомобиля. По данным следствия, студент незаконным образом получил доступ к патрульной машине полиции штата Мэриленд. Будучи одетым в бежевую униформу штатной полиции, он проводил незаконные остановки на дорогах округа . На опубликованных фотографиях американец изображен в форме с радиоприемником, закрепленным на груди, что усилило сходство с настоящим офицером.

Представитель полиции штата Мэриленд сообщил, что способ, которым Баллард получил доступ к форме и служебному автомобилю, в настоящее время является частью активного расследования. Власти не уточнили, был ли кто-то из сотрудников полиции причастен к инциденту.

«Мы призываем всех, кто, возможно, сталкивался с этим человеком в период, когда он выдавал себя за офицера полиции штата Мэриленд, немедленно связаться с отделом уголовного преследования полиции штата», — говорится в официальном заявлении.

Судебное заседание по делу Джейдена назначено на 24 сентября 2025 года. Ему грозит серьезное наказание, включая тюремное заключение, если он будет признан виновным.

Ранее женщина выдавала себя за медсестру, лечила тысячи пациентов и была арестована.

