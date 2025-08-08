В Таджикистане 17 полицейских потеряли работу из-за лишнего веса

МВД Таджикистана уволило 17 сотрудников за лишний вес, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника управления кадров министерства Хусейна Халилзода.

Увольнения состоялись в соответствии с приказом, изданным главой ведомства еще в 2020 году. Согласно его распоряжению, сотрудники с лишним весом должны привести себя в форму в течение трех месяцев. Желающие вернуться на работу ежедневно бегают и занимаются в спортзале по специально разработанной программе физических нагрузок.

«За это время собеседование на наличие лишнего веса прошли 20 тысяч сотрудников системы МВД. Большая часть имела нормальный вес, а 30 сотрудников, которые не похудели, были уволены. Но 13 из них, которые в течение трех месяцев смогли привести свой вес в нормальное для их роста состояние, вернулись на работу», — уточнил представитель МВД.

