Психолог во Всемирный день кошек рассказала, почему стоит их завести

Появление кошки в доме может улучшить ментальное, физическое и социальное благополучие человека. Об этом во Всемирный день кошек РИАМО рассказала специалист московской службы психологической помощи населению департамента труда и социальной защиты населения Екатерина Игонина.

По ее словам, они могут давать своим владельцам эмоциональную поддержку, снижать уровень стресса и тревоги, создавать ощущение спокойствия и умиротворения. Их урчание также может снижать уровень стресса, что нормализует кровяное давление и уменьшает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Регулярные контакты детей с кошками могут укрепить иммунную систему, снизить риск развития аллергий и астмы.

«А как приятно прийти с работы с новой игрушкой или чем-то особенно вкусным для того, кто весь день по тебе скучал! К тому же, коты — это ценнейший ресурс — они уют вырабатывают», — отметила Игонина.

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков в беседе с «Газетой.Ru» говорил, что кошки предсказывают изменения погоды благодаря своей высокой чувствительности. По его словам, в скандинавских странах кошкам-метеорологам доверяют больше, чем официальным прогнозам погоды.

Ранее сообщалось, что распространенный паразит домашних кошек изменяет наш мозг.