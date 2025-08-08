Женщина выдавала себя за медсестру, лечила тысячи пациентов и была арестована

Fox News: в США арестовали женщину, которая выдавала себя за медсестру

В США арестовали женщину, которая выдавала себя за медсестру и оказывала помощь тысячам пациентов, пишет Fox News.

Офис шерифа округа Флаглер, Флорида, объявил о задержании 29-летней Отэм Бардис, которую обвиняют в том, что она в течение нескольких месяцев незаконно работала в больнице под видом лицензированной медсестры и оказывала медицинскую помощь тысячам пациентов.

Бардис была арестована в своем доме, где, по данным следствия, была задержана прямо в медицинском халате. Ее обвиняют в семи эпизодах практики медицины без лицензии и семи случаях мошенничества с личными данными. Выяснилось, что американка подала в больницу поддельный документ о медицинском образовании и предоставила лицензию другой медсестры — женщины с таким же именем, но другой фамилией. Она утверждала, что недавно вышла замуж и сменила фамилию, чтобы объяснить несоответствие, однако так и не представила свидетельство о браке по запросу администрации.

«Эта женщина потенциально поставила под угрозу тысячи жизней, притворяясь тем, кем она не является. Она нарушила доверие пациентов, их семей, больницы и всего медицинского сообщества. Благодаря слаженной работе наших детективов, она будет привлечена к ответственности за свои безрассудные действия», — говорится в заявлении полиции.

Отэм в настоящее время содержится в следственном изоляторе. Ей грозит длительный тюремный срок, если она будет признана виновной по всем пунктам обвинения.

