Стилист ответил, какой должна быть школьная форма

Стилист Сухарев: школьная форма должна быть приятной и удобной
Alena Ivochkina/Shutterstock/FOTODOM

Школьную форму для детей лучше подбирать так, чтобы она была приятной и удобной. Об этом «Радио 1» рассказал стилист Алексей Сухарев.

По его мнению, она должна отвечать долгосрочным модным тенденциям современности, поэтому к разработке образов стоит привлекать дизайнеров. Важно также, чтобы ткань одежды была дышащей и простой в уходе.

«В этой форме должно быть комфортно и учиться, и бегать на переменах. И чтобы ее можно было легко стирать, потому что на еженедельную химчистку не напасешься денег», — отметил Сухарев.

Минпросвещения России до этого представило новый стандарт школьной формы, который соответствует требованиям ГОСТа. Главная особенность новой формы — отсутствие острых краев и кромок, а также гипоаллергенность ткани. На фото, которые появились в сети, можно увидеть школьную одежду для мальчиков и девочек. Это костюмы с юбкой или брюками, а также пиджаком. К комплекту для мальчиков идет рубашка с галстуком, к форме девочек добавлено белоснежное жабо.

Как уточнил директор департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения России Александр Реут, введение в школах формы позволит стереть границы между учениками из семей с разным доходом.

Ранее в Минпросвещения напомнили, что не вводят единый стандарт школьной формы.

