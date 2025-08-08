Учительницу начальных классов уволили за раздачу секс-советов в интернете

Учительницу начальной школы уволили за ведение блога о сексе, сообщает австрийская газета Kronen Zeitung.

Моника Ринг из региона Мюльфиртель в Верхней Австрии потеряла работу еще в декабре 2023 года, а затем в ускоренном порядке подала в суд, чтобы оспорить решение. Руководство школы приняло решение об увольнении учительницы, узнав, что она вела закрытый блог о сексуальной жизни под никнеймом Orgasmus-Päpstin («Папа оргазмов» — прим. ред.).

Известно, что женщина устроилась на работу в образовательное учреждение в 2016 году, а с 2018 года стала владелицей бизнеса и подрабатывала «энергетическим целителем». Тогда же она стала вести в соцсетях блог, в котором выступала как эротический коуч, проводя мотивационные сессии для желающих улучшить свою сексуальную жизнь. По ее словам, все шло хорошо, пока отец одной из учениц не обнаружил случайно ее аккаунты и не пожаловался в школу.

После этого образовательные власти Верхней Австрии инициировали проверку и уволили Монику, посчитав, что из-за своей деятельности она утратила общественное доверие как учитель. Адвокат женщины выразил уверенность, что увольнение будет отменено, однако если решение будет не в ее пользу, она намерена подать апелляцию. Экс-педагог утверждает, что не совершала неправомерных действий в интернете и готова доказать это в суде.

