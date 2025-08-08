Врач назвал причину 80% смертности в России

Причиной 80% всех смертей в России являются социально значимые заболевания. Об этом рассказал главный специалист Минздрава Московской области по общей врачебной практике Роман Горенков в беседе с ТАСС.

Среди таких заболеваний специалист назвал ВИЧ-инфекцию, туберкулез, сахарный диабет, психические расстройства, онкопатологии и повышенное артериальное давление.

«Ключевые факторы риска их развития — гипертония, повышенный уровень общего холестерина и табакокурение. Устранив только три этих фактора, можно предотвратить значительную часть хронических неинфекционных и социально значимых заболеваний», — сказал Горенков.

До этого ученые из Армейского медицинского университета (Китай) установили, что нарушение режима сна может существенно повышать риск развития более 170 заболеваний. Так, нестабильный сон может более чем в два раза увеличить риск таких состояний, как диабет второго типа, болезнь Паркинсона, цирроз печени, гангрена и острое поражение почек. Например, у людей, засыпающих после 00:30, риск развития цирроза оказался в 2,5 раза выше по сравнению с теми, кто ложится около 23:00. Нарушения ритма сна повышали вероятность гангрены более чем вдвое.

Ранее россиян предупредили, для людей с какими болезнями жара опаснее всего.