На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач назвал причину 80% смертности в России

Врач Горенков: около 80% смертей в РФ вызваны социально значимыми заболеваниями
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Причиной 80% всех смертей в России являются социально значимые заболевания. Об этом рассказал главный специалист Минздрава Московской области по общей врачебной практике Роман Горенков в беседе с ТАСС.

Среди таких заболеваний специалист назвал ВИЧ-инфекцию, туберкулез, сахарный диабет, психические расстройства, онкопатологии и повышенное артериальное давление.

«Ключевые факторы риска их развития — гипертония, повышенный уровень общего холестерина и табакокурение. Устранив только три этих фактора, можно предотвратить значительную часть хронических неинфекционных и социально значимых заболеваний», — сказал Горенков.

До этого ученые из Армейского медицинского университета (Китай) установили, что нарушение режима сна может существенно повышать риск развития более 170 заболеваний. Так, нестабильный сон может более чем в два раза увеличить риск таких состояний, как диабет второго типа, болезнь Паркинсона, цирроз печени, гангрена и острое поражение почек. Например, у людей, засыпающих после 00:30, риск развития цирроза оказался в 2,5 раза выше по сравнению с теми, кто ложится около 23:00. Нарушения ритма сна повышали вероятность гангрены более чем вдвое.

Ранее россиян предупредили, для людей с какими болезнями жара опаснее всего.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами