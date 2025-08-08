Двоих подростков арестовали за поджог на железнодорожной станции в Краснодаре

СК: двое подростков арестованы за поджог на железнодорожной станции в Краснодаре

Двое несовершеннолетних, совершившие в июле поджог объекта транспортной инфраструктуры на железнодорожной станции в Краснодаре, арестованы. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По данным следствия, в июле текущего года подростки совершили поджог на железнодорожной станции Лорис Северо-Кавказской железной дороги. В результате была дестабилизирована деятельность железной дороги. Подростки пошли на преступление за обещанное денежное вознаграждение, свои действия они фиксировали на камеру.

«Краснодарским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации расследуется уголовное дело в отношении несовершеннолетних 2008 и 2010 годов рождения...» — говорится в сообщении.

Уголовное дело в отношении молодых людей проходит по части 1 статьи 205 УК РФ (террористический акт). Суд удовлетворил ходатайство СК, избрав нарушителям меру пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемые дали дали признательные показания по делу.

До этого в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении подростка, подозреваемого в поджоге недействующего полицейского поста на Московской площади. По данным следствия, несовершеннолетний прибыл к посту и бросил бутылку с зажигательной смесью, в результате чего вспыхнула крыша здания.

Ранее в Красноярске подросток попытался поджечь релейные шкафы на железной дороге.