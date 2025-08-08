На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стала известна сумма похищенного грабителями из отделения почты в Москве

Прокуратура: грабители похитили из отделения почты в Москве 4,8 млн рублей
Владимир Астапкович/РИА Новости

Вооруженные грабители похитили из отделения Почты России в Москве, по предварительным данным, около 4,8 млн рублей. Об этом сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале.

По предварительным данным, утром в отделение почты на ул. Медиков вошли двое неизвестных в масках, «и, угрожая сотруднику предметом, конструктивно схожим с пистолетом, похитили денежные средства, после чего скрылись».

Прокуратура Москвы координирует работу правоохранительных органов, а также установление местонахождения злоумышленников, их задержание и привлечение к уголовной ответственности, добавили в ведомстве.

До этого Telegram-канал Mash писал, что ограбление произошло на улице Медиков, в отделении 115304.

По его данным, мужчина и женщина в масках угрожали сотрудникам почты пистолетом. Они забрали деньги, после чего скрылись на автомобиле. В данный момент их разыскивают.

Ранее мужчина с топором и пистолетом ограбил ювелирный магазин в Кемеровской области.

