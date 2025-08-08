Володин опубликовал опрос о необходимости детских SIM-карт

Володин поинтересовался у россиян о необходимости введения SIM-карт для детей

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале опубликовал опрос о необходимости введения в России SIM-карт для детей.

Он спросил у пользователей Telegram, поддерживают ли они данную инициативу.

Накануне глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что министерство предлагает ввести отдельные детские SIM-карты, которые будут иметь определенные настраиваемые родителем средства фильтрации трафика.

По его словам, такие SIM-карты не позволят детям пройти регистрацию в соцсетях, где есть возрастные ограничения. Их смогут приобретать родители несовершеннолетних возрастом до 14 лет.

В июле российское правительство утвердило изменение, касающееся самозапрета россиян на оформление SIM-карт.

С 1 августа вступил в силу порядок отказа от рассылок, а с 1 сентября заработает поправка об отказе абонентов от автоматических телефонных обзвонов.

Ранее Госдума одобрила поправки о штрафах за передачу номеров.