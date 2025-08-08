На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Томской области отменили реабилитацию 15 репрессированных

Томское УФСБ добилось отмены реабилитации 15 репрессированных
Решения о реабилитации 15 репрессированных за пособничество нацистам в годы войны отменили в Томской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УФСБ.

Отмечается, что прокуратура области ознакомилась с 110 архивными делами в отношении 190 реабилитированных лиц, привлекавшихся к уголовной ответственности по статьям 58.1–58.14 Уголовного кодекса РСФСР.

«В ходе детального изучения архивных уголовных дел отменена реабилитация в отношении 15 лиц. В военную прокуратуру по Центральному военному округу направлено три архивных уголовных дела для принятия решения по существу», — сказали в пресс-службе.

Уточняется, что решения о реабилитации были вынесены на основании Закона Российской Федерации от 18.10.1991 № 1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий».

До этого в Молдавии, в населенном пункте Ларгуца, поставили памятник румынским солдатам, воевавшим за нацистов в Великую Отечественную войну.

Ранее в России ввели обязательные работы за пропаганду нацизма.

