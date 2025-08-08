Маньяк Владимир Миргород обжаловал второй пожизненный срок

Серийный маньяк Владимир Миргород обжаловал свой пожизненный срок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Головинского суда Москвы.

Там подчеркнули, что в суд поступила апелляционная жалоба Миргорода.

18 июля Головинский районный суд Москвы второй раз приговорил Миргорода к пожизненному лишению свободы.

Миргород в 2012 году уже был приговорен к пожизненному заключению. Маньяк в 2002–2004 годах на территории Москвы и Московской области расправился с 15 женщинами и подростком, некоторых из жертв перед расправой он изнасиловал.

Серийного маньяка поймали, когда отпечатки пальцев Миргорода, вышедшего на свободу в 2010 году после первого приговора за изнасилование и грабеж, совпали с отпечатками на местах четырех нераскрытых дел. Во время допроса Миргород признался в трех нападениях, но не тех, что интересовали следствие.

В апреле текущего года маньяк признался, что в свое время расправился с 16 другими людьми, о которых не было известно раньше. В период с 2000 по 2004 год Миргород познакомился с 15 девушками. Обычно он предлагал их подвезти или выпить вместе. Затем нападал на них в безлюдных местах и совершал насилие. Установлено, что 20 сентября 2003 года Миргород также избил малознакомого мужчину на Дубнинской улице, он не выжил.

Ранее битцевскому маньяку не разрешили перевестись в колонию ближе к Москве.