Плату за ремонт могут вынести в отдельный платеж

Члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ подготовили к внесению в осеннюю сессию парламента законопроект, которым предлагается выделить плату за текущий ремонт в отдельный вид платежа в составе платы за содержание жилого помещения. Об этом сообщает РИА Новости.

Прозрачность начислений платы за текущий ремонт, сбор и расходование средств будут обеспечиваться за счет размещения информации в государственной информационной системе ЖКХ.

По словам соавтора инициативы, первого заместителя председателя комитета ГД по строительству и ЖК Владимира Кошелева, законопроект является важным шагом к тому, чтобы жизнь в многоквартирных домах стала комфортнее, а коммунальные платежи — понятнее.

В июле заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов заявил, что темпы роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги в России будут последовательно снижаться. Окончательные решения принимаются регионами, где рост может быть ниже, рассказал парламентарий.

