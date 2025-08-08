На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В «Росатоме» заявили о начале работы с Малайзией над соглашением о плавучих АЭС

Лихачев: Россия и Малайзия работают над соглашением о поставках плавучих АЭС
true
true
true
close
Телеграм-канал ПАТЭС

Россия и Малайзия приступили к работе над межправительственным соглашением о поставках плавучих атомных теплоэлектростанций. Об этом газете «Известия» рассказал генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.

Он подчеркнул, что стороны пока не перешли к реализации проекта, но готовят соглашение, которое опишет все взаимоотношения.

Лихачев добавил, что Малайзия выбирает конкретные технологии передачи электроэнергии.

Король Малайзии Ибрагим Искандар прилетел в российскую столицу 5 августа. На следующий день у него состоялись переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, которые продлились около двух часов. В Кремле отметили, что Путин «тепло проводил» малайзийского гостя.

Также Искандар в ходе визита в Москву посетил институт «НАМИ», разработавший автомобиль Aurus.

Искандар стал первым монархом Малайзии, посетившим Россию с государственным визитом с момента установления дипломатических отношений между двумя странами в 1967 году.

Ранее Король Малайзии рассказал об отношении страны к России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами