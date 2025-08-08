В «Росатоме» заявили о начале работы с Малайзией над соглашением о плавучих АЭС

Лихачев: Россия и Малайзия работают над соглашением о поставках плавучих АЭС

Россия и Малайзия приступили к работе над межправительственным соглашением о поставках плавучих атомных теплоэлектростанций. Об этом газете «Известия» рассказал генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.

Он подчеркнул, что стороны пока не перешли к реализации проекта, но готовят соглашение, которое опишет все взаимоотношения.

Лихачев добавил, что Малайзия выбирает конкретные технологии передачи электроэнергии.

Король Малайзии Ибрагим Искандар прилетел в российскую столицу 5 августа. На следующий день у него состоялись переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, которые продлились около двух часов. В Кремле отметили, что Путин «тепло проводил» малайзийского гостя.

Также Искандар в ходе визита в Москву посетил институт «НАМИ», разработавший автомобиль Aurus.

Искандар стал первым монархом Малайзии, посетившим Россию с государственным визитом с момента установления дипломатических отношений между двумя странами в 1967 году.

