Россияне заинтересовались бизнесом в сфере посуточной аренды жилья

Посуточная сдача жилья вошла в топ популярных направлений бизнеса у россиян
true
true
true
close
Shutterstock

Россияне, заинтересованные в открытии собственного бизнеса, стали чаще рассматривать сферу посуточной аренды жилья. Эта ниша вошла в топ-4 популярных потенциальных направлений для бизнеса. Лидерами остаются направление цифровых платформ, открытие ПВЗ и интернет-магазины.

Об этом «Газете.Ru» сообщили аналитики сервиса «Авитo Путешествия». При этом, по их словам, среди открытых бизнесов краткосрочная аренда жилья располагается только на 15-м месте. Это позволяет сделать вывод, что интерес к открытию бизнеса в этой сфере значительно вырос за последние несколько лет.

Желающих открыть бизнес в этой нише привлекает, помимо востребованности сферы, невысокий порог входа и возможность высокого дохода. Те, кто рассматривают для себя такую возможность, в среднем готовы инвестировать в дело 2,4 млн рублей. Но, как отмечают аналитики, точный порог входа зависит от формы собственности на жилье, состояния объекта и других факторов.

По словам директора сервиса Артема Кромочкина, бизнес в этом направлении чаще всего рассматривают взрослые состоявшиеся люди, с высоким уровнем образования и достаточным бюджетом на подготовку объекта. Это важные факторы, поскольку, как подчеркнул Кромочкин, в этом бизнесе большую роль играет репутация.

«Люди выбирают жилье, предварительно просматривая отзывы как по объектам, так и по хозяевам. И чтобы выигрывать в конкуренции и зарабатывать больше, нужно заниматься собственной репутацией. При этом опрошенные здраво оценивают свои перспективы: понимают необходимость активной включенности в работу, закладывают период почти в полгода до выхода на прибыль, а после рассчитывают на стабильный доход почти в 135 тысяч рублей в месяц в среднем. Имея адекватные ожидания, шансов добиться успеха и держать стабильно высокий уровень качества услуг больше», — заявил он.

Ранее россияне окончательно перешли на внутренний туризм.

