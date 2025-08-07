Останкинскую телебашню подсветили цветами флагов России и ОАЭ

Останкинская телебашня окрасилась в цвета флагов России и ОАЭ

Фасад Останкинской телебашни в Москве подсветили цветами государственных флагов Российской Федерации и Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом пишет ТАСС.

На башне одновременно транслировались изображения флагов обоих государств: российский триколор и флаг ОАЭ. Световая инсталляция, заметная из различных точек города, привлекала внимание жителей и гостей столицы.

Останкинская телебашня регулярно используется в качестве площадки для проведения световых представлений, приуроченных к памятным датам, государственным праздникам и международным событиям.

7 августа президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян посетил Россию с официальным визитом и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Лидеры двух стран обсудили широкий спектр вопросов, начиная от экономического сотрудничества и заканчивая ситуацией на Ближнем Востоке. По итогам встречи Владимир Путин заявил журналистам, что ОАЭ являются подходящим местом для организации его встречи с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

Ранее 47% россиян сообщили, что ОАЭ подходят для встречи Путина с Трампом.