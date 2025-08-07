«Станция Судного дня» передала сообщение после анонса встречи Путина и Трампа

Военная радиостанция УВБ-76, также известная как «Станция Судного дня», передала первое за последнее время сообщение в эфир вскоре после появления информации о предстоящей встрече президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщается в Telegram-канале «УВБ-76 логи», который отслеживает активность передатчика.

По данным канала, в 12:33 по московскому времени в эфире прозвучала последовательность: «НЖТИ 75382 НОСОРОТ 5674 9903».

УВБ-76 — радиостанция, созданная в 1970-х годах. Станция вещает с 1976 года и получила прозвище «жужжалка» из-за характерного фонового гудения. Ее передачи представляют собой монотонные звуки, периодически прерываемые кодами. Назначение сигналов не раскрыто: по одной версии, это элемент военной связи, по другой — часть секретных операций. В соцсетях пользователи часто связывают их с глобальными событиями.

Москва и Вашингтон договорились о проведении встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Она состоится в ближайшие дни, вероятно, на следующей неделе, место встречи уже определено. Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что в Кремле надеются, что эти контакты будут успешными и результативными. Чего ждут от встречи Путина и Трампа и состоится ли трехсторонний саммит с участием Зеленского — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине оказались недовольны предстоящей встречей Путина и Трампа.