Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на Камчатке. Об этом сообщает пресс-служба Камчатского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба Российской академии наук».

Очаг залегал на глубине 68,8 км. Землетрясение произошло в 192 км от Петропавловска-Камчатского. О разрушениях и пострадавших не сообщается.

30 июля на Камчатке произошло землетрясение, магнитуда которого достигла 8,8. Данное сейсмическое событие стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Жителей края предупредили об угрозе цунами, а в Северо-Курильском районе ввели режим чрезвычайной ситуации. Четыре волны частично повредили портовую инфраструктуру и ряд других объектов.

На фоне подземных толчков на территории российского субъекта активизировался Ключевской вулкан, начав выбрасывать пепел. При этом ученые заявили, что извержение вулкана не связано с землетрясением, так как он был активен уже давно.

Ранее двум вулканам на Камчатке присвоили «оранжевый» код авиационной опасности.