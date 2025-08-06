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Владислав Бакальчук подал иск о защите чести и достоинства

Бакальчук подал иск о защите чести и достоинства к медиаменеджеру Лобушкину
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Владислав Бакальчук/Telegram

Бывший супруг основательницы Wildberries Татьяны Ким Владислав Бакальчук подал иск о защите чести и достоинства к медиаменеджеру Георгию Лобушкину. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Уточняется, что судебную повестку отправили Лобушкину через «Госуслуги».

При этом в документе не указаны конкретные причины для иска, однако в сущности дела сказано, что речь идет о «признании недействительными сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию Бакальчука».

В июле стало известно, что в Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края поступил иск бизнесмена Олега Дерипаски о защите чести, достоинства и деловой репутации к журналистам изданий «Верстка» (организация включена Минюстом в список иноагентов) и «Важные истории» (признаны в РФ СМИ-иноагентом).

Сообщается, что ответчиками по делу выступают пять журналистов и корпорация Google.

Ранее Регина Тодоренко выиграла суд против писательницы о защите чести и достоинства.

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