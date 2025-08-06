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Zara убрала рекламу с «социально безответственными» моделями после критики

Wales Online: в Британии Zara убрала рекламу после критики худых моделей
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Global Look Press

В Британии компания Zara подверглась критике со стороны Управления по стандартам рекламы за две рекламные фотографии, которые якобы демонстрировали моделей с признаками нездоровой худобы и тем самым нарушали правила социально ответственной рекламы, пишет Wales Online.

Под сомнение регулятора попали два изображения, опубликованные на британском сайте Zara: на одном — модель в рубашке с большими карманами, на другом — в объемном коротком платье. После получения одной жалобы от потребителя было начато расследование, в ходе которого был сделан вывод, что обе фотографии «могут способствовать формированию негативного образа тела».

«В целом мы посчитаем, что поза модели и выбор одежды в рекламе создают впечатление, что модель нездорово худая. По этой причине мы пришли к выводу, что изображения были социально безответственными и нарушали правила рекламной этики», — говорится в заявлении.

Представители Zara утверждали, что обе модели — профессионалы с опытом работы в известных модных брендах, и предоставили медицинские справки, подтверждающие их хорошее физическое здоровье. Компания также заявила, что изображения не подвергались цифровой ретуши, кроме минимальной корректировки цвета и освещения. Тем не менее, спорные фотографии с сайта были удалены.

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