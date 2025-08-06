На Камчатке зафиксирован новый афтершок

Афтершок магнитудой 6,4 зарегистрирован на Камчатке после крупного землетрясения, произошедшего 30 июля. Об этом сообщает пресс-служба Камчатского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба Российской академии наук».

Отмечается, что афтершок был зафиксирован на глубине 39.3 км.

Расстояние от зоны подземных толчков до Петропавловска-Камчатского составляет 213 км.

Ранее утром 6 августа сообщалось об афтершоке магнитудой 5,7.

Полуостров Камчатка сдвинулся на два метра в результате землетрясения, которое произошло у его берегов в Тихом океане 30 июля и стало самым сильным за последние 73 года. Максимальные косейсмические смещения наблюдались в южной части полуострова — там они составили почти 2 метра, сообщили в камчатском филиале Единой геофизической службы Российской академии наук. В Госдуме заявили, что эти показатели все еще ничтожны и их невозможно отобразить на картах, подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее были раскрыты последствия землетрясения на Камчатке.