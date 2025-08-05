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В Челябинской области детей из лагеря досрочно отправили по домам

В Челябинской области смену в лагере закрыли досрочно из-за жалоб детей
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В Челябинской области лагерь «Черемушки» на озере Сугояк досрочно закрыл смену из-за жалоб детей на плохое самочувствие. Об этом сообщает 74.RU.

Мама троих детей-спортсменов, которые отдыхали в лагере, уточнила, что смена началась 1 августа, а уже через три дня родителям сообщили о ее досрочном закрытии.

«Я так поняла, что были жалобы. Дети говорят, был вирус, отстранили от работы всех поваров. Вчера их уже покормили просто картошкой, не было ни сухпайков, ничего», — рассказала она.

Представители курирующего летнюю оздоровительную кампанию в регионе южноуральского минобра подтвердили закрытие смены «для сохранения здоровья и из соображений безопасности».

В ведомстве сообщили, что в первые дни заезда поступило несколько обращений на плохое самочувствие от детей. При этом в лагере своевременно предприняли необходимые меры, были извещены компетентные органы и организована проверка Роспотребнадзора.

22 июля стало известно, что в Челябинской области за помощью к врачам обратились 28 детей в лагере «Аленушка» на озере Большой Еланчик. Детей поместили в медицинский изолятор лагеря, где им оказали необходимую помощь. При этом пятерых несовершеннолетних отправили в больницу.

Ранее в Саратове начали расследование из-за вспышки кишечной инфекции в «Орленке».

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