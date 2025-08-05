Французские силовики допросили на Украине хакера из группировки LockBit

Французские жандармы провели допрос 30-летнего украинца, связанного с группировкой киберпреступников LockBit. Об этом агентству AFP рассказали в Национальной жандармерии Франции, передает ТАСС.

Представитель специализированного подразделения ведомства по борьбе с киберпреступностью полковник Бертран Мишель заявил, что задержание было произведено 16 июля при содействии властей Киева. Он отметил, что хакер заражал информационные системы компаний вредоносной программой-вымогателем LockBit, после чего выплачивал часть вырученных средств группировке.

Следователи заподозрили украинца в реализации нескольких десятков атак, причинивших компаниям значительный финансовый ущерб, который в отдельных случаях превышал 1 млн евро.

По информации издания, на момент задержания у полиции не было ордера на арест мужчины и его пришлось освободить. При этом на Украине ему не предъявили обвинений, позволяющих оставить под стражей.

До этого российские хакеры из группировки KillNet подготовили удар возмездия за кибератаки на российские ресурсы, совершенные 29 и 30 июля. По их словам, это будет не просто DDoS — последствия обещают быть куда серьезнее. Хакеры предупредили, что первой под удар попадет Франция.

Ранее СМИ назвали имена ответственных за кибератаки на российские ресурсы.