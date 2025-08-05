Пьяный мужчина на гидроцикле сбил детей в Приморье и сломал девочке шею

В Приморье пьяный мужчина на гидроцикле сбил двух девочек

В Приморье две девочки получили переломы ключицы и шеи из-за того, что их сбил мужчина на гидроцикле. Об этом сообщает Telegram-канал Svodka25.

Инцидент произошел 4 августа в районе села Рисовая Падь в Хасанском районе. По предварительным данным, пьяный мужчина на гидроцикле совершил наезд на двух девочек в возрасте 12 и 15 лет, катавшихся на сапборде. После столкновения виновник скрылся с места происшествия.

Очевидцы оказали первую помощь пострадавшим и вытащили их на берег. У одной девочки диагностирован перелом ключицы, у второй — перелом шейного отдела позвоночника. Обеих девочек забрала скорая помощь, одна из них находится в тяжелом состоянии.

До этого в Воронежской области столкнулись гидроцикл и речной трамвай. В результате происшествия травмы получил водитель гидроцикла — его госпитализировали. Пассажиры и капитан речного трамвая не пострадали.

Ранее в Петербурге произошло столкновение двух катеров.