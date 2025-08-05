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Возле побережья Доминиканской Республики произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло недалеко от Доминиканской Республики
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Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у юго-восточного побережья Доминиканской Республики рано утром во вторник. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По данным организации, землетрясение произошло в 38 километрах к юго-востоку от города Бока-де-Юма на глубине 168 километров.

О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

До этого Камчатский филиал Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН сообщил, что после мощного землетрясения на Камчатке южная часть полуострова сместилась почти на два метра в юго-восточном направлении.

Утром 30 июля на Камчатке произошло землетрясение, магнитуда которого достигла 8,7. Эпицентр природного катаклизма располагался в 161 км от Петропавловска-Камчатского, а очаг залегал на глубине 32 км. Это землетрясение стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Местные власти предупредили жителей об угрозе цунами и рекомендовали им покинуть прибрежную зону.

Ранее на Камчатке началось извержение вулкана, который спал 562 года.

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