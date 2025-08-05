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Полицейские раскрыли мошенничество с заменой водяных счетчиков в Липецке

МВД: мошенники украли у липецких пенсионеров 38 тыс. рублей при замене счетчиков
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Липецкие полицейские пресекли деятельность группы мошенников, которые выдавали себя за специалистов по замене водяных счетчиков. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Правоохранители установили, что злоумышленники специально приехали в Липецк с целью совершения преступлений. В местном строительном гипермаркете они похитили шесть водяных счетчиков, после чего обходили многоквартирные дома и предлагали пожилым людям заменить приборы, выдавая себя за работников профильной организации.

По данным полиции, мошенникам удалось незаконно заменить счетчики в двух квартирах и получить от пенсионеров 23 тысячи рублей за свои услуги. Кроме того, один из участников группы украл 15 тысяч рублей у 86-летней женщины, воспользовавшись ее отвлеченностью — деньги украли из шкафа.

Задержанные стали фигурантами уголовных дел по статьям 158 и 159 УК РФ. Двое из них — мужчина 44 лет и женщина 31 года — заключены под стражу, еще двоим на время расследования запрещено определенное действие.

Ранее курянка лишилась машины и квартиры, решив заменить пломбу на счетчике.

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