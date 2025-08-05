В Румынии объявили ЧС из-за загрязненной нефти из Азербайджана

Министерство энергетики Румынии объявило о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) кризисного уровня в связи с поставкой загрязненной нефти из Азербайджана. Соответствующая информация размещена на официальном сайте ведомства.

Сообщается о поставке 92 тысяч тонн сырой азербайджанской нефти, содержащей органические хлориды. Информацию о загрязнении нефти министерству энергетики предоставила компания OMV Petrom.

Компания приняла судно с азербайджанской нефтью, погруженной в порту Джейхан (Турция), в период с 16 по 18 июля. Выяснилось, что данная партия загрязнена. В результате компания Petrom приняла решение отказаться от погрузки еще одной партии нефти объемом 92 тысячи тонн.

«Таким образом, 184 тысячи тонн импортной сырой нефти стали недоступны для поставок на НПЗ Petrobrazi», — говорится в сообщении ведомства.

Для обеспечения непрерывной работы нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Petrobrazi, принадлежащего компании OMV Petrom, был направлен запрос на выгрузку 80 тысяч тонн сырой нефти и 30 тысяч тонн дизельного топлива из аварийных запасов.

Введение режима ЧС потребовалось для обеспечения доступа к аварийным запасам топлива. Министерство энергетики уведомило о возникшей ЧС Европейскую комиссию (ЕК) и выдало разрешение на выгрузку топлива из аварийных запасов, что, по заявлению ведомства, «обеспечило бесперебойную работу НПЗ и позволило избежать серьезных сбоев на национальном топливном рынке».

В конце июля Азербайджан поставил Чехии 60 тыс. кубометров нефти, загрязненной хлором.

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