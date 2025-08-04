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Катание на электропоезде закончилось трагедией для российского подростка

В Ярославской области несовершеннолетний зацепер попал под поезд и не выжил
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Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

В Ярославской области правоохранительные органы расследуют инцидент на железной дороге, который закончился трагедией. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта» УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Инцидент произошел вечером третьего августа на перегоне станций Лютово-Телищево Северной железной дороги в Ярославле. Юноша 2011 года рождения забрался между вагонами движущегося состава и не смог удержаться на нем. Мальчик упал на рельсы и угодил под колеса поезда. Спасти пострадавшего не удалось.

В ведомстве отметили, что расследуют обстоятельства трагического случая, и напомнили о запрете зацепинга, а также других рискованных действий, которые могут привести к травмированию детей и подростков на железной дороге.

Ранее в Калужской области подросток попал в больницу, прокатившись на электричке.

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