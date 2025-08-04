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Врач рассказала, как сохранить свежесть разрезанного арбуза

Врач Денисенко: разрезанный арбуз лучше накрыть пищевой пленкой
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Для продления свежести арбуза после разрезания стоит накрыть его пищевой пленкой, чтобы ограничить доступ воздуха и бактерий. Об этом kp.ru рассказала диетолог, санитарный врач по первому образованию Людмила Денисенко.

«Главное — не покупайте разрезанные арбузы! Продавцы не моют арбузы (а именно на поверхности скапливаются вредные бактерии). И вряд ли моют ножи, с которых бактерии могут проникнуть в мякоть. Это же касается арбузов, из которых вырезают «пирамидки» на пробу», — уточнила специалист.

По ее словам, ягоду не стоит хранить рядом с пахнущими продуктами, потому что мякоть легко впитывает запахи. К ним относятся лук или чеснок. Денисенко уточнила, что хранить арбуз следует не более четырех суток при температуре около двух-шести градусов. Если плод долго находился на жаре, лучше съесть его как можно быстрее, заключила врач.

Врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская до этого говорила, что трещины, вмятины, а также пятна на коре арбуза являются опасными признаками, которые указывают на то, что употребление плода грозит негативными последствиями для здоровья. По ее словам, через повреждения внутрь ягоды могут проникнуть бактерии.

Ранее был развеян миф о том, что арбуз и дыня «чистят» организм.

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