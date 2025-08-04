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Россиянин лишился 7 млн рублей, поверив девушке с сайта знакомств

В Бурятии мужчина лишился 7 млн рублей после общения с незнакомкой
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

В Заиграевском районе Бурятии мужчина лишился 7 миллионов рублей, став жертвой мошенников, в аферу он вовлек двух пожилых родственниц, у которых также списали крупные суммы. Об этом сообщает УМВД республики.

Мужчина познакомился в сети с девушкой, между ними завязалась переписка. Новая знакомая предложила продолжить общение в одном из мессенджеров. Аферистка рассказала потерпевшему, что занимается подработкой на электронной площадке финансовой биржи и предложила ему быстро заработать на инвестициях.

«Вскоре с ним связался незнакомец, который объяснил, что можно начать вкладывать деньги с незначительной суммы. Далее, поверив мужчине, жертва мошенников перевел 22 тысячи. Злоумышленник продолжал убеждать сельчанина в перспективах высокого дохода и призывал к дальнейшим вложениям», — рассказали в МВД Бурятии.

По указанию одного из мошенников мужчина оформил кредит на 4 миллиона рублей и лично отвез деньги в Москву, где отдал наличные женщине, представившейся партнером по схеме. Ещё миллион рублей он перевёл ей для «страховки». Вернувшись домой, он вовлек в эту схему двух пенсионерок — свою 69-летнюю мать и 67-летнюю родственницу. В результате с их счетов было списано еще 1,4 млн рублей. Только после этого потерпевший понял, что его обманули и обратился в правоохранительные органы. Общий ущерб составил более 7 млн рублей.

Ранее россиянин испугался обвинений в терроризме и отдал мошенникам 3,5 млн рублей.

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