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В США появился детский лагерь, где работают одни бабушки

AP: в Калифорнии открылся детский лагерь с воспитателями-бабушками
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Константин Михальчевский/РИА Новости

В Калифорнии появился детский лагерь, где воспитанников учат бытовым навыкам пожилые люди. Об этом пишет Associated Press (AP).

Лагерь открылся в общественном центре города Фуллертона в округе Ориндж, где проживает много арабов, и многие участники лагеря и бабушки родом из этих общин, пишет агентство. С инициативой выступила организация Olive Community Services и клуб Golden Connections, направленные на помощь и поддержку пенсионеров.

«Изоляция и одиночество — это то, с чем сталкиваются пожилые люди, и им нравится, когда рядом с ними находятся молодые»‎, — сказала менеджер программ Olive Community Services Зайнаб Хуссейн.

Пенсионеров, которые станут наставниками в лагере, находят сотрудники клуба Golden Connections на ежемесячных встречах, пишет AP.

Из материала следует, что первые воспитанники узнали о правилах безопасности на кухне и о том, как готовить с «бабушкиным мастерством». Дети отмечают, что пожилые воспитатели относятся к ним, как к родным внукам, передавая опыт и знания.

Ранее пенсионерам напомнили о возможности бесплатного санаторно-курортного лечения.

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