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Родители запирали ребенка в сарае и запрещали ему есть и пить в качестве наказания

В США пара наказывала сына за «плохое поведение», заставляя его жить в сарае
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Ephrata Police

В США ребенок был вынужден месяцами жить в деревянном сарае в наказание за «неподобающее поведение». Об этом говорится на портале Law&Crime.

Пару из Рейнхолдса, штат Пенсильвания, задержали по обвинению в жестоком обращении с несовершеннолетним членом семьи. По данным полиции, 41-летний Дэрил Сенсениг и 42-летняя Грейс Сенсениг почти четыре месяца с перерывами держали собственного ребенка в деревянном сарае на уединенном участке в качестве наказания.

Наконец полицейские пришли в их дом, получив сообщение о домашнем конфликте. В ходе проверки выяснилось, что родители лишали сына нормального питания, воды, крова и запрещали ему удовлетворять другие основные человеческие потребности.

Они разрешали ему принимать душ раз в неделю, но так как в сарае не было подключения к водопроводу, ребенок был вынужден справлять нужду на улице. Кроме того, пострадавший тратил лично заработанные деньги на еду.

Однажды после ссоры отец напал на сына, повалил на землю и сдавил шею. Сейчас ребенок находится под опекой, а дело расследуют социальные службы и полиция. Дэрила и Грейс освободили под залог, предварительные слушания назначены на 13 августа.

Ранее в Кунгуре осудили родителей, ограбивших приемную дочь.

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