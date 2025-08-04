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Молокозавод под Ивановом обвинили в мошенничестве из-за некачественных поставок в детсады

В Ивановской области выявлено хищение денег при поставках молочной продукции
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В Ивановской области выявили хищение бюджетных средств молокоперерабатывающим предприятием при исполнении государственных контрактов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Оперативники установили, что в несколько учреждений, в том числе и дошкольных, поставлялась не соответствующая стандартам молочная продукция, произведенная с использованием сухих смесей и пищевых добавок. Производители также вводили в заблуждение потребителей, нанося на упаковки ложные сведения, и оформляли поддельные сопроводительные документы.

При обыске на месте производства в Лежневском районе силовики изъяли документацию, подтверждающую факты нарушений. Представители Россельхознадзора подтвердили факт фальсификации продукции — в ней выявили завышение показателей растительных и животных жиров, а также обнаружили консервант — бензойную кислоту.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Одна из подозреваемых – руководитель смены – находится под подпиской о невыезде. В отношении еще двух фигурантов мера пресечения не избрана.

В конце июля Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении более 500 млн рублей из Пенсионного фонда — 29 лицам было предъявлено обвинение в создании преступного сообщества и мошенничестве.

Ранее врач назвал молоко одним из самых аллергенных продуктов.

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