Times: в Уэльсе появятся поселения только для белых людей

В Великобритании стартовало строительство поселений, предназначенных исключительно для белых людей, утверждает The Times.

По данным издания, участники инициативы The Woodlander Initiative уже собрали £162 тысячи в виде пожертвований (около $215 тысяч). Первые два объекта возводятся в Уэльсе.

Лидер движения Саймон Биркетт нацеливается на создание аналогичных общин в каждом графстве страны и планирует собрать £1 миллион для реализации этого проекта, который он называет «альтернативой тьме». Журналисты проводят параллели между этим движением и белыми общинами в Южной Африке, лагерями в американском Арканзасе и группами из движения «Свободная Швеция».

«Нам необходимо развивать собственный бизнес и создавать наши собственные институты. Мы нуждаемся в школах, которые будут следовать нашим правилам», — подчеркивает Биркетт.

Пока власти не комментируют деятельность группы. На сайте организации не упоминается, что сообщества будут закрытыми для других рас. При этом акцентируется внимание на противодействии глобализации и возвращении к природе. Отмечается, что желающие вступить в сообщество должны разделять идеи национализма.

До этого СМИ писали, что дед новой главы британской разведки Блейз Метревели – Константин Добровольский – оказался украинским нацистом.

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