На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Минфин работает над выделением средств на программу долгосрочных сбережений

Минфин выделит средства на программу долгосрочных сбережений до сентября
true
true
true
close
Мария Девахина/РИА «Новости»

Министерство финансов Российской Федерации (Минфин РФ) работает над вопросом выделения бюджетных средств для софинансирования Программы долгосрочных сбережений (ПДС), при этом планируется, что соответствующие средства поступят на счета граждан до сентября 2025 года. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

«Программа долгосрочных сбережений (ПДС) предусматривает государственное софинансирование взносов граждан на 2025 год. <...> Денежные средства поступят на счета граждан до сентября 2025 года», — говорится в сообщении.

В августе текущего года граждане РФ начнут получать первую государственную поддержку в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС). Исполнительный директор СберНПФ Алла Пальшина сообщила , что по состоянию на начало июля уже оформлено 5,5 млн договоров, в рамках которых общая сумма накоплений превысила отметку в 400 млрд рублей.

На сегодняшний день более трети россиян (34,1%) откладывают денежные средства на случай непредвиденных обстоятельств. Отмечается, что наряду с банковскими вкладами, которые традиционно пользуются популярностью у жителей РФ, интерес вызывают программы накопительного страхования жизни (НСЖ) и программа долгосрочных сбережений, которыми пользуются 3,3% и 3,9% российских семей соответственно.

Ранее финансист объяснил, кому выгодно участвовать в программе долгосрочных сбережений.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами