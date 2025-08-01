Минфин работает над выделением средств на программу долгосрочных сбережений

Министерство финансов Российской Федерации (Минфин РФ) работает над вопросом выделения бюджетных средств для софинансирования Программы долгосрочных сбережений (ПДС), при этом планируется, что соответствующие средства поступят на счета граждан до сентября 2025 года. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

«Программа долгосрочных сбережений (ПДС) предусматривает государственное софинансирование взносов граждан на 2025 год. <...> Денежные средства поступят на счета граждан до сентября 2025 года», — говорится в сообщении.

В августе текущего года граждане РФ начнут получать первую государственную поддержку в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС). Исполнительный директор СберНПФ Алла Пальшина сообщила , что по состоянию на начало июля уже оформлено 5,5 млн договоров, в рамках которых общая сумма накоплений превысила отметку в 400 млрд рублей.

На сегодняшний день более трети россиян (34,1%) откладывают денежные средства на случай непредвиденных обстоятельств. Отмечается, что наряду с банковскими вкладами, которые традиционно пользуются популярностью у жителей РФ, интерес вызывают программы накопительного страхования жизни (НСЖ) и программа долгосрочных сбережений, которыми пользуются 3,3% и 3,9% российских семей соответственно.

Ранее финансист объяснил, кому выгодно участвовать в программе долгосрочных сбережений.