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Бортпроводники подали в суд на Boeing из-за оторвавшейся в полете двери

Экипаж Alaska Airlines подал иск к Boeing из-за оторвавшегося в полете люка
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strawberrvy/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)/Reuters

Четыре стюардессы рейса 1282 Alaska Airlines подали коллективный иск к корпорации Boeing. Об этом сообщает The Seattle Times.

Истцы утверждают, что получили физические и психологические травмы в январе 2024 года, когда во время полета произошло отсоединение заглушки аварийного люка.

«Это привело к экстренному снижению самолета 737 MAX 9», — уточняется в иске.

Инцидент произошел 5 января 2024 года.

В феврале прошлого года Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) США провел расследование, в ходе которого было выявлено, что дверь самолета Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines выпала в полете, так как не была закреплена. Согласно результатам предварительного расследования инцидента, эксперты не обнаружили характерных повреждений или деформации вокруг отверстий для болтов. Это может свидетельствовать о том, что дверь не была закреплена болтами перед тем, как сойти с петель. Отмечается, что при декомпрессии салона системы самолета сработали в штатном режиме. Эксперты NTSB продолжают расследование.

Ранее корейский истребитель загорелся в ходе учений на Аляске.

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