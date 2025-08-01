Бортпроводники подали в суд на Boeing из-за оторвавшейся в полете двери

Четыре стюардессы рейса 1282 Alaska Airlines подали коллективный иск к корпорации Boeing. Об этом сообщает The Seattle Times.

Истцы утверждают, что получили физические и психологические травмы в январе 2024 года, когда во время полета произошло отсоединение заглушки аварийного люка.

«Это привело к экстренному снижению самолета 737 MAX 9», — уточняется в иске.

Инцидент произошел 5 января 2024 года.

В феврале прошлого года Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) США провел расследование, в ходе которого было выявлено, что дверь самолета Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines выпала в полете, так как не была закреплена. Согласно результатам предварительного расследования инцидента, эксперты не обнаружили характерных повреждений или деформации вокруг отверстий для болтов. Это может свидетельствовать о том, что дверь не была закреплена болтами перед тем, как сойти с петель. Отмечается, что при декомпрессии салона системы самолета сработали в штатном режиме. Эксперты NTSB продолжают расследование.

Ранее корейский истребитель загорелся в ходе учений на Аляске.