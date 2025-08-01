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В Греции мать выбросила трехлетнюю дочь из коляски в море и попала на видео

В Греции многодетная мать выбросила в море тяжелобольную дочь в коме
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В Греции мать выбросила в море трехлетнюю дочь, которая уже находилась в коме. Об этом сообщает CNN Greece.

Тело трехлетней девочки нашли 27 июля на пляже Палео Фалиро. У нее обнаружили две травмы — одну на голове, другую на колене, произошедшие до остановки сердца, а также повреждения, полученные уже после. Известно, что девочка страдала от метаболического заболевания, которое вместе с сильной жарой могло усугубить её состояние. Судмедэксперты установили, что девочка утонула в море, наглотавшись песка и воды, практически у берега.

Полиция заподозрила в преступлении мать ребенка. Женщина алжирского происхождения, незаконно проживавшая в Греции с тремя детьми, была задержана 1 августа. Благодаря видеозаписям с камер наблюдения стало ясно, что женщина везла коляску с девочкой, одетой в бирюзовый купальник, а позднее вернулась уже без ребенка и оставила пустую коляску на пляже. Предполагается, что она избавилась от ребенка, которого считала безнадежно больным.

В своих первых показаниях женщина заявила о «несчастном случае», не уточнив, произошел ли он в доме или на пляже. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее мать из Новосибирска получила год колонии после утопления семимесячной дочери в ванной.

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