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Садовод рассказала, какие работы нужно провести на даче в августе

Садовод Воронова: лук и чеснок нужно собрать на даче в августе
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В начале августа дачникам стоит собрать лук и чеснок, их можно просушить под навесом в течение трех-четырех дней перед хранением. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

Кроме того, в этот период созревают томаты, баклажаны, огурцы, капуста белокочанная, цветная, брокколи, некоторое ягоды, например, смородина, крыжовник. Чтобы ускорить созревание урожая, можно использовать фосфорно-калийные удобрения. По словам эксперта, в начале месяца важно посеять редис и дайкон и провести обработку от болезней и вредителей.

К концу лета можно перейти к высадке клубники.

«Многолетние цветы: флоксы, хосты, астильбы — их тоже пересаживают в конце лета. Бобовые — горох, фасоль не стоит высаживать в конце, они не успеют созреть из-за сокращения светового дня. На конец месяца вообще стоит оставить только такие культуры, которые успеют созреть ровно за месяц», — заключила Воронова.

Эксперт товарной категории дом и сад компании modi Татьяна Михайлова до этого говорила, что в конце дачного сезона важно подготовить дом к осени и холодам и провести уборку, чтобы поддерживать его в хорошем состоянии.

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