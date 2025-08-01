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Врачи рассказали, какой картофель опасен для здоровья

Pravda.Ru: позеленевший картофель может навредить здоровью
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Владимир Трефилов/РИА Новости

Позеленевший картофель представляет опасность для здоровья, потому что в нем накапливается соланин (природный токсин), способный вызвать тошноту и расстройство желудка. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных врачей.

Кроме того, не стоит есть сильно сморщенный или мягкий картофель, потому что это говорит о порче продукта. При этом проросший картофель использовать можно, для этого нужно удалить ростки и очистить кожуру. После этого можно тщательно промыть его и приготовить любым способом.

«Проросший картофель отлично подходит для выращивания! Проросший картофель не ядовит, если правильно его обработать. Но если он позеленел или испортился — не экспериментируйте», — добавили в сообщении.

Профессор Хэбэйского медицинского университета (Китай) Вэйай Цзя до этого говорил, что картофель и патиссоны содержат медь, которая необходима для поддержания когнитивного здоровья и снижения риска деменции. По словам ученого, медь способствует высвобождению железа, которое переносит кислород по организму, в том числе — к мозгу. Ее умеренное потребление также способствует нормальной работе центральной нервной системы (ЦНС).

Ранее россиянам пообещали резкое падение цен на картофель.

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