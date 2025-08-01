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Зумеры заявили о желании навсегда избавиться от магазинов и перейти на доставку

RT: каждый третий зумер готов отказаться от магазинов и перейти на доставку
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пресс-служба «Яндекс Еды»

Каждый третий представитель поколения зумеров хочет навсегда отказаться от магазинов, заменив их доставкой продуктов на дом. При этом они признают, что становятся более ленивыми, но проблемой это не считают, цитирует RT результаты соответствующего исследования.

30% представителей поколения Z отмечают, что из-за постоянных онлайн-заказов продуктов становятся более ленивыми, добавляя, что это не особо их беспокоит. В то же время 70% зумеров подчеркивают, что доставка позволяет им экономить время и не имеет никаких минусов.

Опрос также показал, что 27% зумеров заказывают продукты на дом один-два раза в неделю, а 55% предпочитают пополнять таким образом запасы продуктов несколько раз в месяц. Интересно, что в 2,5 раза чаще всего доставкой продуктов на дом пользуются девушки.

В целом 90% респондентов сообщили, что за последние несколько лет стали заказывать еду на дом намного чаще. Причем в 50% случаев в их корзинах оказываются готовые блюда – спрос на такую еду превышает продукты ежедневного использования. Еще 20% опрошенных рассказали, что обращаются к курьерам, чтобы не нести домой тяжелые продукты из магазина.

Самым главным фактором выбора того или иного сервиса доставки для большинства зумеров является ее скорость. Еще 20% отметили как преимущество сам факт того, что им не приходится самим идти в магазин. По 10% опрошенных назвали плюсами наличие скидок и акций, а также возможность покупки товаров с кешбэком.

Исследование сервиса «Пакет» от Х5 подготовлено на основе опроса более тысячи россиян из разных регионов страны.

До этого специалисты выяснили, что большинство российских пенсионеров (77%) регулярно заказывают доставку продуктов на дом. По данным исследования, чаще всего доставкой продуктов на дом среди старшего поколения пользуются люди в возрасте от 55 до 60 лет (80%). Также опрос сервиса показал, что среди тех, кто покупает продукты только в магазине, мужчин на 30% больше, чем женщин. Каждый пятый пенсионер в России (22%) заявил, что начал пользоваться доставкой в 2020 году.

Ранее стало известно, какой суп является самым популярным в доставках у россиян.

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