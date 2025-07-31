В НАБУ заявили, что не собираются объявлять подозрение Ермаку

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) не собирается в ближайшее время предъявлять подозрения главе офиса президента страны Андрею Ермаку и премьер-министру Юлии Свириденко. Об этом пресс-служба НАБУ сообщила в своем Telegram-канале.

«В ряде анонимных и пророссийских Telegram-каналов распространяется ложная информация о якобы подготовке сообщения о подозрении <...>. Подчеркиваем, что эта информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

До этого издание «Страна.ua» сообщало, что НАБУ якобы расследует перелеты за государственный счет Свириденко вместе с Ермаком, которые совершались по личным нуждам.

Источники издания отмечают, что премьер в то время, когда занимала пост министра экономики и первого вице-премьера, имела право пользоваться государственными самолетами. Однако, по версии следствия, некоторые ее полеты с Ермаком были организованы для личных нужд главы офиса Зеленского.

Ранее фон дер Ляйен отреагировала на восстановление Зеленским независимости НАБУ и САП.