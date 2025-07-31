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В одном из районов Дагестана сняли запрет на использование воды из трубопровода

В районе Дагестана сняли запрет на использование воды после массового отравления
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kei907/Shutterstock/FOTODOM

В Магарамкентском районе Дагестана сняли запрет на использование воды из центрального трубопровода. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Уточняется, что качество признали соответствующим нормам.

«Водоснабжение восстановили в Магарамкенте, Гапцахе, Куйсуне, Гильяре и Тагиркенте. Одновременно возобновляется работа детских садов», — говорится в публикации.

При этом жителям все равно рекомендуют кипятить воду перед использованием.

Ночью 7 июля стало известно о множественных случаях кишечной инфекции среди жителей нескольких населенных пунктов Магарамкентского района.

В Роспотребнадзоре сообщили, что массовое отравление связано с попаданием возбудителя инфекции в водопроводную воду.

В ходе расследования было установлено, что на участке водовода от Джепельского водоисточника до села Гиляр произошла авария. Инфекция распространилась из-за отсутствия водоподготовки, а также из-за отсутствия регистрации аварий на водоводе и из-за неинформирования Роспотребнадзора.

Ранее россиянам рассказали о риске отравиться из-за вытяжки на кухне.

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