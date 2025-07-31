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В Бразилии ведется расследование смерти женщины, к которой было приклеено 26 iPhone

Mirror: в Бразилии умерла женщина, к которой было приклеено 26 iPhone
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ISEN STOCKER/Shutterstock/FOTODOM

В Бразилии ведется расследование смерти 20-летней женщины, к которой было приклеено 26 iPhone, пишет Mirror.

По данным Военной полиции, женщина почувствовала себя плохо во время поездки из Фос-ду-Игуасу в Сан-Паулу. Автобус был остановлен у придорожного кафе, где к месту происшествия прибыли медики службы экстренной помощи. На момент прибытия медиков пострадавшая была в сознании, но страдала от одышки и явных признаков дыхательного расстройства.

Через короткое время у нее начались судороги, характерные для постприступного состояния, после чего произошла остановка дыхания и сердца. Парамедики в течение 45 минут пытались реанимировать женщину, однако на месте была констатирована смерть.

Во время оказания помощи медики и полицейские заметили, что к телу женщины были прикреплены несколько плотно упакованных пакетов. При детальном осмотре выяснилось, что в них находилось 26 новых iPhone, аккуратно зафиксированных скотчем к ее телу под одеждой.

Специальная полицейская собака-ищейка осмотрела тело и багаж, но не обнаружила следов наркотиков. Тем не менее, в личных вещах женщины были найдены и изъяты несколько бутылок алкоголя. Все телефоны изъяты и направлены в Федеральную налоговую службу Бразилии для проверки на предмет контрабанды, уклонения от уплаты пошлин или участия в схемах незаконного ввоза техники.

Причина смерти женщины пока не установлена. Следствие ожидает результатов судебно-медицинской экспертизы, которая должна выяснить, могло ли ношение большого количества электроники повлиять на состояние здоровья бразильянки или ее смерть связана с иными медицинскими причинами — включая возможные последствия употребления алкоголя, стресс, аллергическую реакцию или скрытые заболевания.

Ранее китаянка продала 20 iPhone, подаренные бойфрендами, чтобы оплатить взнос за квартиру.

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