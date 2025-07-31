На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Опубликовано фото жилого дома в Белгородской области, в который мог влететь БПЛА

В сети появилось фото дома в Белгородской области, по которому мог ударить БПЛА
true
true
true
close
Telegram-канал Жесть Белгород

Снимок многоквартирного жилого дома в селе Никольское в Белгородской области, который, предварительно, атаковал украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), появился в сети. Фотографию опубликовал Telegram-канал «Жесть Белгород».

На кадре видно, что у здания оказались повреждены фасад и кровля. Кроме того, в доме выбило несколько окон.

Telegram-канал «Белгород №1», в свою очередь, опубликовал фотографии с парковки перед продуктовым магазином в Никольском. Предположительно, украинский дрон нанес удар по стоянке и повредил несколько автомобилей.

31 июля Telegram-канал «Белгород — Молния» сообщил, что село Никольское в Белгородской области подверглось атаке беспилотников. Один из БПЛА врезался в многоквартирный жилой дом.

К текущему моменту никакой информации о пострадавших не поступало. Официальных комментариев от властей пока не было.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в поселке Красная Яруга в результате атаки БПЛА пострадал мирный житель. У мужчины диагностировали минно-взрывную травму, а также множественные осколочные ранения лица и грудной клетки.

Ранее украинский дрон атаковал движущийся легковой автомобиль в Белгородской области.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами