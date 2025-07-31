Опубликовано фото жилого дома в Белгородской области, в который мог влететь БПЛА

В сети появилось фото дома в Белгородской области, по которому мог ударить БПЛА

Снимок многоквартирного жилого дома в селе Никольское в Белгородской области, который, предварительно, атаковал украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), появился в сети. Фотографию опубликовал Telegram-канал «Жесть Белгород».

На кадре видно, что у здания оказались повреждены фасад и кровля. Кроме того, в доме выбило несколько окон.

Telegram-канал «Белгород №1», в свою очередь, опубликовал фотографии с парковки перед продуктовым магазином в Никольском. Предположительно, украинский дрон нанес удар по стоянке и повредил несколько автомобилей.

31 июля Telegram-канал «Белгород — Молния» сообщил, что село Никольское в Белгородской области подверглось атаке беспилотников. Один из БПЛА врезался в многоквартирный жилой дом.

К текущему моменту никакой информации о пострадавших не поступало. Официальных комментариев от властей пока не было.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в поселке Красная Яруга в результате атаки БПЛА пострадал мирный житель. У мужчины диагностировали минно-взрывную травму, а также множественные осколочные ранения лица и грудной клетки.

Ранее украинский дрон атаковал движущийся легковой автомобиль в Белгородской области.