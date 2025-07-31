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Женщина купила на пособия Lamborghini и была арестована

NYP: американка купила на полученные пособия Lamborghini Urus и была арестована
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Police Department

В США арестовали женщину, которая на полученные пособия купила себе автомобиль марки Lamborghini, пишет New York Post.

35-летняя Кэндис Тейлор из города Слайделл, штат Луизиана, арестована по обвинению в масштабном мошенничестве с государственными льготами. Женщина, получавшая помощь по программе Medicaid, одновременно вела роскошный образ жизни и купила автомобиль Lamborghini Urus за $100 тысяч. Как сообщает офис генерального прокурора Луизианы Лиз Муррилл, женщина в течение нескольких лет скрывала свои реальные доходы и имущество, чтобы незаконно получать медицинскую помощь, предназначенную для малоимущих.

Расследование началось после того, как Департамент здравоохранения штата заподозрил несоответствие в финансовых данных. По данным следствия, с 2021 по 2024 год Тейлор переводила десятки тысяч долларов между своими личными и деловыми счетами. Личный доход стабильно превышал установленный порог для получения Medicaid, однако американка продолжала пользоваться льготами.

Следователи установили, что Кэндис являлась владелицей как минимум шести бизнесов, которые за период с января 2020 по декабрь 2024 года принесли ей более $9,5 млн. Дополнительную пищу для подозрений дало поведение обвиняемой в соцсетях — она открыто демонстрировала свою роскошную жизнь. В настоящее время женщине предъявлены обвинения в мошенничестве и представлении ложной информации для получения государственных выплат.

Ранее сообщалось, что японец 10 лет копил на Ferrari, но она сгорела через час после покупки.

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